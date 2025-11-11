 Aller au contenu principal
Le parfumeur Francis Kurkdjian célèbre 30 ans de créations

information fournie par France 24 11/11/2025 à 16:48

A seulement 24 ans, Francis Kurkdjian créé "Le Mâle", de Jean Paul Gaultier, avant d'être dépassé par le succès de "Baccarat Rouge 540", le parfum qui a conquis la planète. Aujourd'hui, le maître parfumeur, qui est à la tête de sa propre maison de parfum et Directeur de la Création Parfum Hommes chez Christian Dior, dévoile une exposition gratuite à Paris, "Parfum : sculpture de l'invisible", au Palais de Tokyo, célébrant 30 ans de créations révolutionnaires. Il est l'invité de Sonia Patricelli.

2

