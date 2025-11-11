A seulement 24 ans, Francis Kurkdjian créé "Le Mâle", de Jean Paul Gaultier, avant d'être dépassé par le succès de "Baccarat Rouge 540", le parfum qui a conquis la planète. Aujourd'hui, le maître parfumeur, qui est à la tête de sa propre maison de parfum et Directeur de la Création Parfum Hommes chez Christian Dior, dévoile une exposition gratuite à Paris, "Parfum : sculpture de l'invisible", au Palais de Tokyo, célébrant 30 ans de créations révolutionnaires. Il est l'invité de Sonia Patricelli.
Le parfumeur Francis Kurkdjian célèbre 30 ans de créations
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro