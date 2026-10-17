Le pape Léon XIV a quitté ce samedi l’hôpital Gemelli de Rome, sous les acclamations et les applaudissements de fidèles pour rentrer chez lui au Vatican, quatre jours après avoir été opéré d'un nodule cancéreux au poumon.
Le pape Léon XIV quitte l'hôpital Gemelli de Rome, quatre jours après son opération
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