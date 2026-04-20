La foule applaudit à l’arrivée du pape Léon XIV à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Luanda, la capitale, où il doit rencontrer les évêques, des prêtres et des religieux pour discuter des défis de l'Eglise angolaise, qui fait face à une pénurie de moyens et au poids croissant des Églises évangéliques.
Le pape Léon XIV arrive à Luanda pour une rencontre avec le clergé
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