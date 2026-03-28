Depuis Monaco, principauté catholique surtout connue pour son luxe opulent, le pape Léon XIV a dénoncé samedi le creusement "des abîmes entre pauvres et riches" et "la démonstration de la force et la logique de la toute- puissance qui "blessent le monde".
Le pape dénonce le creusement "des abîmes entre pauvres et riches" à Monaco
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