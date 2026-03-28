 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le pape dénonce le creusement "des abîmes entre pauvres et riches" à Monaco

information fournie par AFP Video 28/03/2026 à 17:02

Depuis Monaco, principauté catholique surtout connue pour son luxe opulent, le pape Léon XIV a dénoncé samedi le creusement "des abîmes entre pauvres et riches" et "la démonstration de la force et la logique de la toute- puissance qui "blessent le monde".

Pape Leon XIV
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Les ministres des Affaires étrangères du G7 entament leur deuxième journée de travail

information fournie par AFP Video 27 mars
2

Rubio affirme que les pays du G7 devraient appuyer la réouverture du détroit d'Ormuz

information fournie par AFP Video 27 mars
2
3

L'ex-policier français soupçonné d'un double féminicide placé en détention provisoire au Portugal

information fournie par AFP Video 27 mars
4

L'armée israélienne bombarde le sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 27 mars
5

Au Liban, "la guerre nous a été imposée", déclare le Premier ministre Nawaf Salam

information fournie par France 24 27 mars
6

"Nulle part où aller": les villages chrétiens du sud du Liban au-milieu de la guerre

information fournie par AFP Video 27 mars
7

A l'issue du G7, les Etats-Unis promettent un arrêt prochain de la guerre en Iran

information fournie par AFP 27 mars
8

Bernard Hourcade: "l'Iran se prépare depuis bien longtemps à cette guerre asymétrique"

information fournie par France 24 27 mars
1

Espace : la Russie lance un vaisseau vers l'ISS

information fournie par AFP Video 22 mars
2

Espace: Moscou reprend les lancements depuis un pas de tir ayant été endommagé à Baïkonour

information fournie par AFP 22 mars
3

Retailleau (LR) revendique "une autre voie" entre les "idéologues" de LFI et les "démagogues" du RN

information fournie par AFP 22 mars
4

Emmanuel Grégoire, l'habile et discret héritier à Paris

information fournie par AFP 22 mars
5

Israël: secours dans la ville d'Arad après une frappe de missile iranien

information fournie par AFP Video 22 mars
6

"Effrayant": deux missiles iraniens s'abattent sur le sud d'Israël, une centaine de blessés

information fournie par AFP 22 mars
5
7

Deux missiles iraniens s'abattent sur le sud d'Israël, une centaine de blessés

information fournie par AFP 22 mars
8

Franck Allisio parle d'un "résultat sans précédent" à Marseille, malgré sa défaite

information fournie par AFP Video 22 mars
1

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
2

Point marchés – Les 4 thématiques clés pour mars

information fournie par Amundi 02 mars
3

Iran : pourquoi les marchés financiers ne cèdent pas à la panique ?

information fournie par Ecorama 02 mars
6
4

La Minute Bourse : Obligations souveraines, Investment Grade, High Yield: de quoi parle-t-on ?

information fournie par SG Bourse 26 févr.
5

Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : "Pour protéger la paix, il nous faut être mieux armé !"

information fournie par Ecorama 05 mars
2
6

Starmer affirme que le Royaume-Uni "collabore" avec Washington sur la guerre au Moyen-Orient

information fournie par AFP Video 09 mars
4
7

Guerre au Moyen-Orient : accélération de la correction boursière ?

information fournie par Ecorama 09 mars
1
8

Top 5 IA du 02/03/2026

information fournie par Libertify 03 mars

2 commentaires

  • 17:29

    Le Vatican et Monaco sont mal placés pour donner des leçons à ce sujet.

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank