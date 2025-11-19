Le pape Léon XIV a annoncé mercredi que la Journée mondiale des enfants se tiendra au Vatican du 25 au 27 septembre 2026, lors de son audience générale hebdomadaire sur la place Saint-Pierre.
Le pape annonce la date de la Journée mondiale des enfants 2026
