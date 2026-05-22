Le nouvel Einstein est une IA : et si la machine devenait chercheur ?

information fournie par France 24 • 22/05/2026 à 15:08

C'est peut-être un basculement historique pour la science. Cette semaine, comme le détaille une publication parue dans la revue "Nature", une intelligence artificielle a réussi ce que des générations de mathématiciens n'avaient jamais accompli seuls : résoudre un problème ouvert depuis près de 80 ans, à savoir la célèbre conjecture des distances unités d'Erdös (qui cherchait à déterminer le nombre maximal de paires de points pouvant être placées à exactement une unité de distance les unes des autres dans un plan)… sans aide humaine directe. Une question se pose désormais : et si les machines devenaient capables de faire des découvertes par elles-mêmes ?