Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi à la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado pour ses efforts "en faveur d'une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie".
Le Nobel de la paix à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado
