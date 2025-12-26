 Aller au contenu principal
Le modèle danois : ouvert sur l'économie et l'écologie, fermé sur l’immigration (partie 1)

26/12/2025

Nous vous emmenons dans un petit pays au nord de l’Europe : le Danemark. Pays monarchique scandinave, à la tête du Conseil de l’Union européenne de juillet à décembre 2025, il s’est illustré par plusieurs "opt-out" (exemptions) depuis son entrée dans la communauté en 1973. Cependant, l’invasion de l’Ukraine par la Russie rebat les cartes. Partons à la rencontre de ceux qui nous racontent l’actualité de leur pays.

5

