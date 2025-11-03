Depuis une semaine, le centre du Vietnam subit des pluies diluviennes et des crues record. Elles ont causé la mort d'au moins 35 personnes, détruit de très nombreuses habitations et des milliers d'hectares de culture. Cette catastrophe intervient moins d'un mois après le passage de deux typhons dans le nord. Dans ce pays très vulnérable au changement climatique, les événements climatiques extrêmes se multiplient et sont de plus en plus intenses.
Crues historiques au Vietnam, où les événements climatiques extrêmes se multiplient
