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Le Maroc et le Sénégal attendent le verdict du TAS sur la finale de la CAN

information fournie par France 24 09/10/2026 à 09:25

L'audience du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour le recours sénégalais contre la victoire sur tapis vert du Maroc de la CAN 2025 a eu lieu jeudi, à Lausanne. Les représentants des fédérations sénégalaise, marocaine, et de la CAF ont été entendus et attendent désormais le verdict des juges.

Sport

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