L'audience du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour le recours sénégalais contre la victoire sur tapis vert du Maroc de la CAN 2025 a eu lieu jeudi, à Lausanne. Les représentants des fédérations sénégalaise, marocaine, et de la CAF ont été entendus et attendent désormais le verdict des juges.
Le Maroc et le Sénégal attendent le verdict du TAS sur la finale de la CAN
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