Jean-Luc Mélenchon, mécontent du traitement médiatique réservé à son parti après la mort du jeune Quentin Deranque, sélectionne les journalistes autorisés à assister à sa conférence de presse. Est-ce un signe dangereux pour la démocratie ? Roselyne Febvre pose la question à Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regards, et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique.
L’AFP, TF1 et Libération refusés à une conférence de presse : rupture entre LFI et les médias ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro