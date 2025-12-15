Le Louvre en grève pour manque de personnel... mais les moyens ne manquent pas

information fournie par France 24 • 15/12/2025 à 23:05

Le plus grand musée du monde était fermé ce lundi pour cause de grève. Le personnel proteste contre la dégradation des conditions de travail : entre 2014 et 2023, 193 postes ont été supprimés à l'accueil et à la surveillance, au point qu'il ne reste qu'un agent pour 1 000 visiteurs. Cette grève intervient après une série noire au Louvre, marqué en octobre par un cambriolage spectaculaire et son butin de 88 millions €, des infiltrations d'eau et des salles fermées pour faiblesse structurelle des planchers. Tout semble indiquer que le Louvre manque de moyens, et pourtant... La trésorerie compte 168 millions d'euros et les recettes sont multiples, de la billetterie (125 millions d'euros en 2024) au mécénat en passant par l'exploitation de la marque ou la licence "Louvre Abu Dhabi", auxquels il faut ajouter 98 millions d'euros de subventions de l'Etat, le musée ne manque de rien. Là où le Louvre pêche, c'est dans le choix de l'utilisation de ses fonds.

Mais d'autres monuments n'ont pas ces problèmes de riche. Notre-Dame de Paris, rouverte depuis un an déjà, le 8 décembre 2024, était en difficulté avant l'incendie d'avril 2019 mais cette catastrophe a eu le mérite de provoquer une vague de générosité et 843 millions € de dons, dont 700 ont été utilisés pour la restauration. Le reste servira à consolider les arcs-boutants du flanc est qui font grise mine. L'Etat a beau consacrer 150 millions € par an au patrimoine religieux, c'est loin d'être suffisant pour les 87 cathédrales et les dizaines de milliers d'églises dont il a la charge.

Avec plus de 46 000 monuments historiques protégés, le patrimoine français représente un gouffre financier pour l'Etat autant qu'une fierté pour la France.