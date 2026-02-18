Le Journal des biotechs : Mathieu Charvériat (THX Pharma), Thierry Laugel (Kurma Partners)

information fournie par Boursorama • 18/02/2026 à 13:27

Dans ce numéro du Journal des biotechs, on prend le pouls de l'écosystème biotech en France et en Europe avec Thierry Laugel, managing partner chez Kurma Partners, la société de capital-risque spécialisée dans les sociétés de santé.

L'entretien est consacré à Mathieu Charvériat. Le PDG de THX Pharma revient dans le détail sur la grosse annonce récente : l'acord avec Biocodex.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs et medtechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine, et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être directement menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.