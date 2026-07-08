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Le Journal des biotechs: Alessandro Riva (Transgene), Jamila El Bougrini (Invest Securities)

information fournie par Boursorama 08/07/2026 à 14:28

Dans ce dernier numéro du Journal des biotechs avant l'été, Jamila El Bougrini, analyste chez Invest Securities revient sur les derniers développements autour d'Abivax et d'Ipsen. Elle commente également le retour des introductions en Bourse dans le secteur aux Etats-Unis.

À lire aussi | Le Journal des biotechs : Fred Chereau (Sensorion), Frédéric Gomez (Pharmium Securities)

L'entretien est lui consacré à Alessandro Riva. Le PDG de Transgene revient sur l'essai clinique de TG4070 et détaille de façon plus générale la stratégie de la biotech.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs et medtechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine, et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être directement menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Biotechs
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IPSEN
166,0000 EUR Euronext Paris -1,43%
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PARABILIS MEDICINES
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