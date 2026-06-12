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Le Journal des biotechs : Fred Chereau (Sensorion), Frédéric Gomez (Pharmium Securities)

information fournie par Boursorama 12/06/2026 à 10:28

Dans ce numéro du Journal des biotechs, Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities revient sur les dossiers chauds du moment : Abivax, Galapagos et l'actualité sur les acteurs du GLP-1.

L'entretien est lui consacré à Fred Chereau, nouveau directeur général de Sensorion. Il explique en détail le basculement stratégique qu'il vient de faire prendre au spécialiste de la thérapie génique.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs et medtechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine, et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être directement menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Biotechs
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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