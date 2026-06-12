Le Journal des biotechs : Fred Chereau (Sensorion), Frédéric Gomez (Pharmium Securities)

information fournie par Boursorama • 12/06/2026 à 10:28

Dans ce numéro du Journal des biotechs, Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities revient sur les dossiers chauds du moment : Abivax, Galapagos et l'actualité sur les acteurs du GLP-1.

L'entretien est lui consacré à Fred Chereau, nouveau directeur général de Sensorion. Il explique en détail le basculement stratégique qu'il vient de faire prendre au spécialiste de la thérapie génique.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs et medtechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine, et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être directement menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.