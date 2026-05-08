Suite aux violences xénophobes qui se sont multipliées en Afrique du Sud, le mois dernier, les réactions africaines se multiplient. Après le Ghana qui demande à ce que le débat soit inscrit à l'agenda de la prochaine réunion de l'Union Africaine, le Nigeria a décidé de rapatrier ses ressortissants. Face à ses réactions, le gouvernement de Pretoria reste sur la défensive.
Le Ghana veut inscrire les violences xénophobes à l'agenda de la prochaine réunion de l'UA
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