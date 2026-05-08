 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Ghana veut inscrire les violences xénophobes à l'agenda de la prochaine réunion de l'UA

information fournie par France 24 08/05/2026 à 23:28

Suite aux violences xénophobes qui se sont multipliées en Afrique du Sud, le mois dernier, les réactions africaines se multiplient. Après le Ghana qui demande à ce que le débat soit inscrit à l'agenda de la prochaine réunion de l'Union Africaine, le Nigeria a décidé de rapatrier ses ressortissants. Face à ses réactions, le gouvernement de Pretoria reste sur la défensive.

Vidéos les + vues

1

Nigel Farage, le chef du parti Reform UK, vote aux élections locales du Royaume-Uni

information fournie par AFP Video 07 mai
1
2

Elections locales en Grande-Bretagne, Keir Starmer menacé d'un vote sanction

information fournie par AFP 08 mai
2
3

Hantavirus: d'autres cas "possibles" selon l'OMS mais risque "limité", le bateau attendu aux Canaries

information fournie par AFP 08 mai
1
4

Pas-de-Calais: Le Pen se rend à une cérémonie de commémoration du 8-Mai

information fournie par AFP Video 08 mai
2
5

Le pape Léon XIV, "L’Américain qu’on aime"

information fournie par France 24 08 mai
6

Ukraine: un incendie de forêt ravage la zone d’exclusion de Tchernobyl après le crash d’un drone

information fournie par AFP Video 08 mai
7

Sarthe: Jordan Bardella participe à une cérémonie de commémoration du 8-Mai

information fournie par AFP Video 08 mai
2
8

Elections britanniques: Starmer exclut de démissionner malgré des résultats "douloureux" et l'ascension de Reform UK

information fournie par AFP 08 mai
1

"Pas de différences majeures entre Jordan et moi", affirme Marine Le Pen dans l'Yonne

information fournie par AFP Video 02 mai
6
2

Trump annonce qu'il va étudier un plan iranien, mais souffle le froid

information fournie par AFP 03 mai
25
3

Bourges: la free party géante sur un terrain militaire se poursuit

information fournie par AFP Video 03 mai
4

Free party près de Bourges: 20.000 personnes sur un champ de tir militaire

information fournie par AFP Video 03 mai
5

Gaza: Des journalistes se rassemblent pour la Journée mondiale de la liberté de la presse

information fournie par AFP Video 03 mai
6

Macron arrive à Erevan en visite officielle avant le sommet de la CPE

information fournie par AFP Video 03 mai
7

Teknival: les départs s'accélèrent, le gouvernement veut "mieux réprimer"

information fournie par AFP 04 mai
19
8

Teknival: les départs se poursuivent, encore plusieurs milliers de personnes sur place

information fournie par AFP 04 mai
2
1

Encore sonnés par la Lune, les astronautes d'Artémis n'en reviennent toujours pas

information fournie par AFP 09 avr.
3
2

Après leur tour de Lune, les astronautes d'Artémis se rapprochent du retour

information fournie par AFP 09 avr.
3

Cessez-le-feu en Iran : le rebond va-t-il tenir ?

information fournie par Ecorama 09 avr.
1
4

Dépôt de garantie : montant, délais de restitution et droits du locataire

information fournie par Tout sur mes finances  09 avr.
1
5

Top 5 IA du 09/04/2026

information fournie par Libertify 10 avr.
6

Des pourparlers entre Israël et le Liban prévus la semaine prochaine à Washington

information fournie par AFP 10 avr.
100
7

La Minute Bourse : Comprendre le concept de « Drawdown »… et l’asymétrie des marchés boursiers

information fournie par SG Bourse 10 avr.
8

L'adieu en rose et blanc à Loana, l'émotion d'une génération

information fournie par AFP 10 avr.
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank