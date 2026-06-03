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Le forum économique russe perturbé par des frappes ukrainiennes

information fournie par France 24 03/06/2026 à 16:55

En réponse aux attaques russes d'il y a deux jours, des drones ukrainiens ont frappé Saint-Pétersbourg ce mercredi, dont le terminal pétrolier de la ville. Un signal fort envoyé par Kiev, au moment où se déroule l'équivalent russe du forum économique de Davos, en présence de Vladimir Poutine. Les explications du Général Dominique Trinquand, ex-chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies.

Guerre en Ukraine

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