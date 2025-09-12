Israël qui bombarde le Qatar, la Russie qui envoie des drones en Pologne : deux violations flagrantes cette semaine du droit international. Assiste-t-on au triomphe de la loi du plus fort? Johann Soufi, avocat spécialisé, est l’invité de La Question qui fâche.
Le droit international est-il mort ?
