Le dernier vendeur de journaux à la criée de Paris décoré par Macron

Le président français Emmanuel Macron a décoré mercredi des insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite Ali Akbar, dernier vendeur de journaux à la criée de Paris.
