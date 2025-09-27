Les sapeurs-pompiers du Nord repêchent le corps d'un migrant dans un canal de Gravelines alors que deux femmes somaliennes sont mortes dans la nuit de vendredi à samedi lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche entre la France et le Royaume-Uni.
Le corps d'un migrant repêché dans un canal de Gravelines
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro