Plusieurs centaines de personnes présentes à l'appel de l'intersyndicale de jeunesse (Union étudiante, Fage, Unef et USL) et des unions syndicales régionales (CGT, FO, FSU, Solidaires, CFDT) se réunissent et s'élancent dans le calme, à Paris, au sein d'un cortège autorisé reliant les places de la République à celle de la Nation. IMAGES
Le cortège parisien s'élance dans le calme place de la République
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