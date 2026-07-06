Le cortège funèbre de l'ayatollah Ali Khamenei se met en route dans les rues de Téhéran, au troisième jour d'obsèques nationales conçues comme une démonstration de force et d'unité par le pouvoir iranien. IMAGES
Le cortège funèbre de Khamenei débute sa traversée de Téhéran
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