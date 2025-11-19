Mardi, à son tour, le Sénat américain a approuvé une proposition de loi pour forcer les autorités à rendre publics les dossiers Epstein, quelques heures après son adoption à la Chambre des représentants. Pendant des mois, Donald Trump avait mené une véritable campagne pour contrecarrer la tenue de ce vote.
Le contenu des dossiers Epstein
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro