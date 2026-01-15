 Aller au contenu principal
Le chef de l'ONU critique les pays qui "sonnent le glas de la coopération internationale"

information fournie par AFP Video 15/01/2026 à 19:44

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fustigé jeudi devant l'Assemblée générale les pays qui "cherchent à sonner le glas de la coopération internationale", sans toutefois les nommer.

Proche orient
Etats-Unis / Iran
