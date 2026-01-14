C'était le 14 janvier 2011, après un mois de manifestations, le président tunisien Zine Ben Ali prenait la fuite, mettant fin à 23 ans de règne sans partage... Une nouvelle ère politique et des aspirations démocratiques s'ouvraient à la Tunisie.... Pourtant, 15 ans après, il n'en reste rien : opposition muselée, activistes emprisonnés et justice aux ordres. Hatem Nafti coresponsable du projet Tunisie de Noria Research était l'invité du journal de l'Afrique.
Que reste t-il de l'état de droit en Tunisie, 15 ans après la révolution et la chute de Ben Ali ?
