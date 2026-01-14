 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mort de Renee Good, abattue par un agent de l'ICE : deux hommes harcelés à cause de l'IA

information fournie par France 24 14/01/2026 à 23:01

Depuis le décès de Renée Nicole Good, abattue le 7 janvier par un agent de la police fédérale de l'immigration (ICE), c’est désinformation contre désinformation - au sujet de la victime comme de l’agent responsable du tir. Des internautes ont mal-identifié le policier, déclenchant une vague de harcèlement contre deux hommes qui n'avaient aucun rôle dans l'affaire. La mère de famille de 37 ans, elle aussi, est la cible d'une campagne de désinformation sur la base d'un faux casier judiciaire.

Vidéos les + vues

1

Trump maintient la possibilité de frappes aériennes contre l'Iran (Maison Blanche)

information fournie par AFP Video 13 janv.
2

Coupe de France : l'OM s'amuse contre Bayeux (9-0) et affrontera Rennes

information fournie par France 24 07:17
3

Trump menace d'agir "de manière très forte" si l'Iran exécute des manifestants

information fournie par AFP 07:53
3
4

Colère agricole: les tracteurs de la FNSEA et des JA quittent la capitale

information fournie par AFP Video 08:20
1
5

Des tracteurs en centre-ville à Toulouse, près de la préfecture, malgré l'interdiction

information fournie par AFP Video 08:19
6

Musées : la France fait payer plus cher les visiteurs non-européens

information fournie par France 24 10:54
7

Exclusif : "Le droit international est mort" avec la capture de Maduro, affirme Tarek William Saab

information fournie par France 24 12:31
8

Procès en appel de Marine Le Pen: "moins d'hostilité", note son avocat

information fournie par AFP Video 12:00
1

Las Vegas: Uber dévoile le robotaxi censé défier Waymo à San Francisco fin 2026

information fournie par AFP Video 07 janv.
3
2

Trump entend "dicter" les décisions du Venezuela jusqu'à nouvel ordre

information fournie par AFP 08 janv.
7
3

Un sommet Jordanie-UE s'ouvre à Amman

information fournie par AFP Video 08 janv.
4

La Bourse va-t-elle pulvériser de nouveaux records en 2026 ?

information fournie par Ecorama 08 janv.
5

Des agriculteurs de la Coordination rurale au pied de la Tour Eiffel à Paris

information fournie par AFP Video 08 janv.
6

Le Japon encourage l’exode rural : campagnes nippones, vers un nouvel eldorado ?

information fournie par France 24 08 janv.
7

Trump étudie "activement" un achat du Groenland, affirme la Maison Blanche

information fournie par AFP 08 janv.
18
8

Nouvelle manifestation à Téhéran, craintes d'une répression brutale

information fournie par AFP 11 janv.
23
1

Patrick Artus : "Il y a tous les signes d'une bulle boursière !"

information fournie par Ecorama 17 déc. 2025
1
2

Ouigo de moins en moins low-cost, surtaxe des résidences secondaires et jouets dangereux en ligne

information fournie par BoursoBank Clients 20 déc. 2025
3

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
4

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
5

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
6

Ces subtilités du PER que vous devez maitriser

information fournie par Boursorama 23 déc. 2025
3
7

Réduction, déduction, crédit d’impôt : comment s’y retrouver pour payer moins ?

information fournie par Boursorama 16 déc. 2025
8

Eiffage au CAC 40 : une opportunité d’achat ?

information fournie par Ecorama 16 déc. 2025

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank