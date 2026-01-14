Depuis le décès de Renée Nicole Good, abattue le 7 janvier par un agent de la police fédérale de l'immigration (ICE), c’est désinformation contre désinformation - au sujet de la victime comme de l’agent responsable du tir. Des internautes ont mal-identifié le policier, déclenchant une vague de harcèlement contre deux hommes qui n'avaient aucun rôle dans l'affaire. La mère de famille de 37 ans, elle aussi, est la cible d'une campagne de désinformation sur la base d'un faux casier judiciaire.
Mort de Renee Good, abattue par un agent de l'ICE : deux hommes harcelés à cause de l'IA
