En 2023, le chiffre d'affaires global des produits AOP (appellation d'origine protégée) était de 28 milliards d'euros en France, dont 22 milliards rien que pour le vin. Une manne menacée, car le réchauffement global et les accidents climatiques qu'il provoque frappent de plein fouet les cultures. Pour en parler, nous recevons Aurore Coulaud, journaliste spécialiste de l'environnement à Libération.
Le changement climatique menace les AOP français
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro