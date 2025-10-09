Le cercueil au nom de Robert Badinter, décédé en février 2024 à l'âge de 95 ans, entre au Panthéon à Paris, avant une cérémonie solennelle présidée par Emmanuel Macron. IMAGES
Le cercueil au nom de Robert Badinter entre au Panthéon sous les applaudissements
