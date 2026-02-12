Après Bruce Springsteen, Bob Dylan ou Justin Bieber, Britney Spears aurait cédé l’intégralité de son catalogue musical pour 200 millions de dollars. Une opération qui illustre la transformation des chansons en véritables actifs financiers, prisés par les majors… et désormais par les fonds d’investissement.
Le catalogue de Britney Spears vendu 200 millions de dollars : la musique, un actif financier ?
