Le Cap frappé par une crise du logement, Airbnb aimante le ressentiment

information fournie par AFP Video 07/01/2026 à 18:04

Nichée au pied de montagnes enchanteresses se jetant dans l'océan Atlantique, la ville du Cap, en Afrique du Sud, s'est imposée comme une destination de premier plan. Des militants affirment que la course à l'hébergement touristique repousse les habitants hors des quartiers recherchés.

L'offre BoursoBank