Le Premier ministre canadien Mark Carney et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en visite au Canada, ont signé jeudi une déclaration dans laquelle les deux pays s'engagent à sceller un partenariat en matière de sécurité et économique pour une durée de 100 ans.
Le Canada et l'Ukraine s'engagent à sceller un partenariat pour "cent ans"
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