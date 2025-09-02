Le séisme de magnitude 6 qui a frappé l'est de l'Afghanistan a fait plus de 1.400 morts et plus de 3.100 blessés, d'après un bilan officiel actualisé mardi, l'un des plus lourds des dernières décennies dans le pays, parmi les plus pauvres au monde.
Le bilan du séisme en Afghanistan bondit à plus de 1.400 morts
