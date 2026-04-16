Déjà vainqueur 2-1 à l'aller, le Bayern Munich s'est imposé 4-3 à domicile contre le Real Madrid pour gagner sa place dans le dernier carré de la Ligue des champions. Luis Díaz et Michael Olise ont marqué en fin de match pour sceller la victoire des Bavarois.
Le Bayern file en demies après un match retour spectaculaire contre le Real Madrid
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro