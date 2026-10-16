Dans un entretien accordé à France 24, Philippe Lazzarini, l'ancien commissaire général de l'Agence des Nations unies en charge des réfugiés palestiniens, connu sous l'acronyme Unrwa, dénonce le changement de traitement radical vécu par l'organisation après les massacres du 7 octobre 2023. "Gaza a été labellisé Hamas et comme l'Unrwa est la principale agence à Gaza, on a fait partie de cette équation et l'agence devait être éliminée à partir de ce moment-là", explique-t-il.
"Le 7-Octobre a tout changé" pour l’Unrwa, selon son ancien dirigeant Philippe Lazzarini
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro