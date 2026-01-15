La quatrième saison de la série romantique d'époque "La Chronique des Bridgerton" a été lancée mercredi soir en grande pompe à Paris, avant sa diffusion à partir du 29 janvier sur Netflix.
Lancement à Paris de la 4e saison de la série Netflix "Bridgerton"
