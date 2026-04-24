Le FC Barcelone a confirmé que Lamine Yamal, contraint de quitter le terrain mercredi face au Celta Vigo, souffre d'une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche. Le club précise toutefois que sa participation à la Coupe du monde n'est pas compromise.
Lamine Yamal forfait pour la fin de saison avec Barcelone, mais attendu au Mondial
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