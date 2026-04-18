Dans votre magazine, cette semaine, nous reviendrons sur ce pacte secret entre le cimentier Lafarge et des groupes jihadistes. L'entreprise a versé plus de cinq millions d’euros à trois organisations jihadistes, dont le groupe Etat islamique. L'ancien PDG de Lafarge a été condamné à six ans de prison avec incarcération immédiate. Notre invité est Marie-Christine Tabet, co-autrice avec Christophe Dubois de "La part du diable : Le pacte secret entre Lafarge et Daech" aux éditions Stock.
Lafarge, un jugement historique : condamnation pour financement de terrorisme en Syrie
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