La voiture de Nicolas Sarkozy sort de la prison parisienne de la Santé peu avant 15H00, suivie d'un véhicule de la police, après la remise en liberté décidée par la cour d'appel de Paris de l'ancien président, après 20 jours en détention dans le cadre de sa condamnation à cinq ans de prison dans le dossier libyen. IMAGES
La voiture de l'ex-président Nicolas Sarkozy sort de la prison de la Santé
