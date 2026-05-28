L'armée israélienne a annoncé jeudi 28 mai avoir frappé la ville de Tyr, dans le sud du Liban, un jour après avoir averti qu'elle considérait comme une "zone de combat" tout le territoire libanais au sud du fleuve Zahrani, à une quarantaine de kilomètres de la frontière.
La ville de Tyr bombardée dans le sud du Liban
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