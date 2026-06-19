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La Suisse se rapproche de la qualification

information fournie par France 24 19/06/2026 à 11:31

La Suisse s'est largement imposée face à la Bosnie-Herzégovine (4-1) et se relance après son match nul face au Qatar lors du premier match. La Nati est proche de la qualification pour les 16èmes de finale.

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