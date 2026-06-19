La Suisse s'est largement imposée face à la Bosnie-Herzégovine (4-1) et se relance après son match nul face au Qatar lors du premier match. La Nati est proche de la qualification pour les 16èmes de finale.
La Suisse se rapproche de la qualification
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