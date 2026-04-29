Le Mali est toujours secoué par les attaques menées samedi dernier par les djihadistes du JNIM et les rebelles du FLA. Kidal est sous leur contrôle. Ils visent désormais Gao et demandent aux Russes de quitter le Mali. Du côté de la capitale, Bamako, les djihadistes ont décrété un blocus hier. Dans le même temps, le président de la transition, Assimi Goïta, faisait sa première apparition depuis samedi.
La situation toujours aussi tendue au Mali : Frappes aériennes de l'armée à Kidal
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