Le président de la commission de la Culture du Sénat a estimé mardi à l'issue d'une visite des installations de sécurité du Louvre, que la sécurité de l'établissement n'était "pas conforme à ce qu'on peut attendre d'un musée aujourd'hui".
La sécurité du Louvre "pas conforme à ce qu'on peut attendre d'un musée" (sénateur)
