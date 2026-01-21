Un rapport de l'ONU compare les ressources mondiale en eau à un patrimoine financier proche de la banqueroute. Les auteurs alertent sur le fait que la ressource a été si dégradée qu'on ne pourra pas récupérer les réserves en eau douce qui furent jadis les nôtres. Réchauffement climatique, pollutions diverses et surexploitation, les menaces sur l'eau sont nombreuses. L'ONU appelle à un sursaut pour sauver ce qu'il nous reste d'eau et la gérer intelligemment pour assurer la sécurité mondiale.
La ressource en eau douce terrestre irrémédiablement abîmée (rapport de l'ONU)
