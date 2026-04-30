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La presse libre, œil de la démocratie ?

information fournie par France 24 30/04/2026 à 19:03

La liberté de la presse dans le monde a atteint son niveau le plus bas depuis 25 ans, alerte le dernier rapport de Reporters Sans Frontières (RSF). Un recul historique, auquel s'ajoute l'observation de la dégradation générale de la situation aux États-Unis, où la presse est visée par des attaques systématiques de Donald Trump. Les explications avec Thibaut Bruttin, directeur général de Reporters sans Frontières.

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1 commentaire

  • 19:46

    Que Trump attaque la presse démocrate aux US ne fait de la presse démocrate de la presse libre. On note juste qu'en France la presse officielle, qui aime s'autoproclamer libre, est alignée sur les démocrates US. Et pendant qu'on nous balance en boucle des annonces larmoyantes sur la presse "libre" tout ce qui est indépendant est combattu avec férocité.

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