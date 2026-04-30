La liberté de la presse dans le monde a atteint son niveau le plus bas depuis 25 ans, alerte le dernier rapport de Reporters Sans Frontières (RSF). Un recul historique, auquel s'ajoute l'observation de la dégradation générale de la situation aux États-Unis, où la presse est visée par des attaques systématiques de Donald Trump. Les explications avec Thibaut Bruttin, directeur général de Reporters sans Frontières.
La presse libre, œil de la démocratie ?
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