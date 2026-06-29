Policiers et experts légistes travaillent derrière un cordon de sécurité établi autour d'un centre de jeunes à Stade, dans le nord de l'Allemagne, où au moins cinq personnes ont été abattues et plusieurs blessées par balles. Deux suspects présumés, dont le tireur, ont été arrêtés, selon la police locale. IMAGES
La police allemande sur les lieux d'une fusillade meurtrière dans un centre pour jeunes
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