Comment mettre des mots sur l’indicible ? Dans "La Nuit au cœur", paru chez Gallimard et nommé pour les grands prix littéraires de l’automne, Nathacha Appanah mêle son histoire d’amour devenue un enfer à celles de deux femmes assassinées par leur conjoint : sa cousine Emma et Chahinez Daoud. Ensemble, ces récits dévoilent les mécanismes de l’emprise, l’inaction des institutions et l’urgence de dire. L’écrivaine est l’invitée de Louise Dupont dans ce nouveau numéro de À l’Affiche sur France 24.
"La Nuit au cœur" de Nathacha Appanah : écrire l’emprise, raconter les féminicides
