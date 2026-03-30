"On ne se croirait pas à Disneyland Paris. C'est vraiment un autre monde. C'était magnifique", lance Mattéo lors de sa visite dans la nouvelle extension du parc d'attractions qui met à l'honneur la "Reine des Neiges", un projet de 2 milliards d'euros.
La nouvelle extension "Reine des Neiges" ouvre ses portes à Disneyland Paris
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