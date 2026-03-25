Sarah Mullally quitte la cathédrale de Canterbury après avoir été officiellement intronisée comme première femme cheffe spirituelle des anglicans dans le monde, lors d'une cérémonie à la cathédrale de Canterbury, dans le sud-est de l'Angleterre.
La nouvelle cheffe de l'Église anglicane quitte la cathédrale de Canterbury
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