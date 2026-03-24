Une épidémie de méningite bactérienne sévit dans le sud-est du Royaume-Uni, faisant deux décès et au moins 20 autres cas confirmés. Les Britanniques ont rapidement déployé vaccins et antibiotiques, mais selon des internautes, l’épidémie menacerait désormais les Français. En réalité, un seul cas lié à la situation outre-Manche a été référencé. Il faut néanmoins rester vigilants vis-à-vis de cette maladie, car 500 à 600 cas de méningite bactérienne sont recensés chaque année en France.
Les autorités françaises cachent-elles une épidémie de méningite dans le pays ?
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