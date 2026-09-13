Le Festival du film de Venise a décerné samedi le Lion d'or à "Woman Unknown", un drame danois pendant l'après-guerre et seul long-métrage réalisé par une femme en compétition, ainsi que le prix de la meilleure actrice à son interprète principale.
La Mostra de Venise récompense "Woman Unknown" et remet les femmes en haut de l'affiche
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